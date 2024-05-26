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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Тенерифе
Бургос - Тенерифе: обзор матча 26 мая 2024
Бургос
26.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 41 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
86'
J. Mellot (АГ)
28'
Э. Гальего (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Тенерифе
90'
+4
Желтая карточка
С. Гонсалес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Mellot
86'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Атьенса
85'
Замена
D. Ojeda
️️️️
А. Арройо
85'
Желтая карточка
А. Арройо
84'
82'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
Р. Лопес
82'
Замена
Анхель
️️️️
Э. Гальего
81'
Желтая карточка
Э. Гальего
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Х. Монтиэль
79'
Желтая карточка
Х. Антонио Каро
76'
73'
Желтая карточка
J. Mellot
Желтая карточка
Матос
68'
62'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
L. Williams
Замена
Матос
️️️️
М. Муньос
55'
Замена
А. Бермехо
️️️️
Б. Гонсалес
55'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Гальего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосе Амо
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Бургос
3
Матос
ЛЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-4-1-1
13
Каро
12
Арройо
4
Эльхесабаль
18
17
Гонсалес
22
Санкрис
20
Атьенса
22
Муньос
9
Монтиэль
16
Санчес
14
Ниньо
4-2-2-2
1
22
5
6
Гонсалес
24
Амо
16
Санц
20
19
Крус
12
Лопес
18
Гальего
4
22
Муньос
3
Матос
3
Матос
22
Муньос
20
Атьенса
8
Сьерра
8
Сьерра
20
Атьенса
17
Гонсалес
95
Бермехо
95
Бермехо
17
Гонсалес
9
Монтиэль
99
99
9
Монтиэль
12
Арройо
21
21
12
Арройо
5
22
Мартинес
22
Мартинес
5
12
Лопес
3
Шипчич
3
Шипчич
12
Лопес
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
Остались в запасе
Бургос
Тенерифе
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Sergio Padilla
ВР
14
Алекс Корредера
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
14
Алекс Корредера
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Бургос - Тенерифе
3
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
29
Количество передач
519
282
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Эль Плантио
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