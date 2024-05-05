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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Расинг де Феррол
Тенерифе - Расинг де Феррол: обзор матча 05 мая 2024
Тенерифе
05.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 38 тур
2 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
89'
T.
90+3'
Я. Бодигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Расинг де Феррол
ГОЛ! 2:0!
Я. Бодигер
Пас отдал
Н. Мартинес
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
T.
Пас отдал
E. González
89'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Гальего
88'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
А. Корредера
82'
Замена
E. González
️️️️
Анхель
82'
79'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
B. Martínez
Замена
Н. Мартинес
️️️️
A. Buñuel
72'
70'
Замена
Э. Пена
️️️️
C.
64'
Желтая карточка
А. Хименес
59'
Желтая карточка
B. Martínez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
22
Chuca
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
4
José León
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
3-2-2-3
12
Сориано
6
Гонсалес
5
22
14
Корредера
16
Санц
12
Лопес
19
Крус
9
Анхель
18
Гальего
15
3-3-1-3
13
14
15
Кастро
22
8
8
Берналь
22
22
Серрано
2
Куберо
20
Хименес
14
Лосада
15
22
Мартинес
22
Мартинес
15
14
Корредера
14
Бодигер
14
Бодигер
14
Корредера
18
Гальего
20
Хименес
20
Хименес
18
Гальего
9
Анхель
26
26
9
Анхель
22
16
Дельгадо
16
Дельгадо
22
22
8
Пена
8
Пена
22
10
Сене
10
Сене
Остались в запасе
Тенерифе
Расинг де Феррол
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
4
José León
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Teto
ЦП
4
José León
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
16
Фран Мансанара
ЦП
28
Óscar Pinchi
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Тенерифе - Расинг де Феррол
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
9
Офсайды
3
3
Количество передач
438
408
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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