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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Альбасете
Эльче - Альбасете: обзор матча 17 марта 2024
Эльче
17.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 31 тур
3 : 2
Завершен
Альбасете
45'
Т. Моренте
49'
Н. Фернандес Меркау
80'
М. Эль-Гезуани
11'
М. Фустер
78'
М. Фустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Альбасете
90'
+5
Желтая карточка
А. Родригес
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
87'
Замена
А. Фебас
️️️️
А. Пучмаль
87'
85'
Замена
А. Пачеко
️️️️
A. Medina Delgado
83'
Замена
J. García
️️️️
R. Rodriguez
ГОЛ! 3:2!
М. Эль-Гезуани
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
М. Фустер
Пас отдал
R. Rodriguez
Желтая карточка
М. Эль-Гезуани
77'
Замена
С. Бермехо
️️️️
Н. Фернандес Меркау
71'
68'
Замена
Фидель
️️️️
R. Marchán
68'
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
61'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
ГОЛ! 2:1!
Н. Фернандес Меркау
Пас отдал
М. Эль-Гезуани
49'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моренте
45'
Замена
Р. Мендоса
️️️️
С. Каррейра
37'
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Фустер
Пас отдал
R. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
17
Арнау Пучмаль
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
(К)
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
15
Кайки
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
17
Серхио Бермехо
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
4-2-3-1
1
Дитуро
18
Клер
5
Каррейра
12
Салинас
7
Фернандес Меркау
17
Пучмаль
18
Дональд
20
Моренте
8
Кастро
17
Хосан
9
Эль-Гезуани
3-2-1-4
31
Вацлик
22
Родригес
33
Сильва
15
Кайки
6
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
14
4
9
Килес
7
Фернандес Меркау
17
Бермехо
17
Бермехо
7
Фернандес Меркау
17
Пучмаль
14
Фебас
14
Фебас
17
Пучмаль
5
Каррейра
4
Мендоса
4
Мендоса
5
Каррейра
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
33
Сильва
17
17
33
Сильва
4
6
Пачеко
6
Пачеко
4
6
10
Фидель
10
Фидель
6
14
7
7
14
Остались в запасе
Эльче
Альбасете
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
11
Ману Ньето
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
22
Рафа Нуньес
ЦФ
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Эльче - Альбасете
2
2
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
19
Офсайды
1
1
Количество передач
561
279
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Мартинес Валеро
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