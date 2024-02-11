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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Расинг де Феррол
Бургос - Расинг де Феррол: обзор матча 11 февраля 2024
Бургос
11.02.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 26 тур
2 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
14'
D. Ojeda
39'
Б. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Расинг де Феррол
84'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
Замена
М. Муньос
️️️️
Х. Монтиэль
84'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Атьенса
84'
79'
Замена
N. Sánchez
️️️️
Х. Дельмас
79'
Замена
M. Justo
️️️️
Э. Пена
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
К. Санчес
71'
Замена
А. Бермехо
️️️️
Ф. Ниньо
71'
46'
Замена
️️️️
Ф. Мансанара
ГОЛ! 2:0!
Б. Гонсалес
Пас отдал
D. Ojeda
39'
23'
Желтая карточка
Х. Берналь
ГОЛ! 1:0!
D. Ojeda
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
15
Давид Кастро
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Бургос
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
10
Kevin Appin
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
3-3-1-3
13
Каро
3
Матос
18
17
Гонсалес
22
Санкрис
20
Атьенса
9
Монтиэль
16
Санчес
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
21
4-1-1-4
13
2
Дельмас
14
22
15
Кастро
8
Берналь
8
Пена
14
Лосада
28
16
Мансанара
20
Хименес
20
Атьенса
8
Сьерра
8
Сьерра
20
Атьенса
9
Монтиэль
22
Муньос
22
Муньос
9
Монтиэль
14
Ниньо
95
Бермехо
95
Бермехо
14
Ниньо
16
Санчес
99
99
16
Санчес
20
Хименес
9
9
20
Хименес
2
Дельмас
23
23
2
Дельмас
8
Пена
9
9
8
Пена
Остались в запасе
Бургос
Расинг де Феррол
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
22
Chuca
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Бургос - Расинг де Феррол
1
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
11
8
Офсайды
1
5
Количество передач
326
504
Сейвы
6
3
Точность передач %
70
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Эль Плантио
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Бургос
Расинг де Феррол
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
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2025.09.09 08:37
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2025.09.03 16:29
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2025.02.23 14:06
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2025.02.19 23:41
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