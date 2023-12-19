Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Бургос
Эспаньол - Бургос: обзор матча 19 декабря 2023
Эспаньол
19.12.2023, вторник, 23:30
Испания. Сегунда, 21 тур
3 : 3
Завершен
Бургос
20'
М. Брейтуэйт
64'
С. Гомес
81'
Х. Пуадо
12'
K. Appin
45+5'
Г. Сьерра
75'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Бургос
90'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
R. Navarro
89'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Атьенса
Желтая карточка
О. Хиль
88'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
82'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
82'
ГОЛ! 3:3!
Х. Пуадо
81'
78'
Замена
М. Муньос
️️️️
К. Санчес
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
П. Милья
76'
75'
ГОЛ! 2:3!
К. Санчес
Пас отдал
А. Мартин
ГОЛ! 2:2!
С. Гомес
Пас отдал
Х. Пуадо
64'
Замена
Б. Кейта
️️️️
К. Баре
60'
59'
Замена
D. Ojeda
️️️️
А. Бермехо
Желтая карточка
Х. Пуадо
58'
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
Г. Сьерра
Пас отдал
К. Санчес
45'
+1
Желтая карточка
К. Санчес
Желтая карточка
К. Баре
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
20'
15'
Желтая карточка
Г. Сьерра
12'
ГОЛ! 0:1!
K. Appin
Пас отдал
E. D. Espiau Hernandez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
10
Kevin Appin
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
26
Joan Puig
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4-3-2-1
1
Пачеко
5
Оливан
21
Гомес
12
Калеро
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
18
Агуадо
88
Баре
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
3-2-3-2
13
Каро
6
18
8
Сьерра
10
20
Атьенса
16
Мартин
16
Санчес
95
Бермехо
99
4
Эльхесабаль
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
11
Милья
17
Каррерас
17
Каррерас
11
Милья
88
Баре
17
Кейта
17
Кейта
88
Баре
6
17
Гонсалес
17
Гонсалес
6
16
Санчес
22
Муньос
22
Муньос
16
Санчес
20
Атьенса
17
Родригес
17
Родригес
20
Атьенса
95
Бермехо
21
21
95
Бермехо
Остались в запасе
Эспаньол
Бургос
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
27
Català
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Эспаньол - Бургос
3
2
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
4
6
Офсайды
2
0
Количество передач
353
162
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Бургос
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+