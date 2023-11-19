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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Бургос
Расинг де Феррол - Бургос: обзор матча 19 ноября 2023
Расинг де Феррол
19.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бургос
71'
А. Хименес
90+6'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Бургос
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
К. Санчес
Желтая карточка
С. Куберо
84'
Замена
️️️️
Х. Сене
84'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
81'
79'
Замена
А. Бермехо
️️️️
М. Муньос
79'
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
ГОЛ! 1:0!
А. Хименес
Пас отдал
Х. Сене
71'
68'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
Замена
M. Justo
️️️️
А. Вадильо
61'
60'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Атьенса
58'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
51'
Желтая карточка
Матос
48'
Желтая карточка
М. Муньос
45'
Желтая карточка
М. Атьенса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
10
Kevin Appin
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
1-2-1-5
13
5
7
Висенте
8
Берналь
14
Вадильо
10
Сене
2
Куберо
15
Кастро
16
Дельгадо
14
Лосада
4-3-3
13
Каро
17
Гонсалес
8
Сьерра
3
Матос
18
20
Атьенса
22
Санкрис
22
Муньос
4
Эльхесабаль
21
99
20
Хименес
9
9
20
Хименес
14
Вадильо
9
9
14
Вадильо
20
Атьенса
10
10
20
Атьенса
21
16
Мартин
16
Мартин
21
99
14
Ниньо
14
Ниньо
99
22
Муньос
95
Бермехо
95
Бермехо
22
Муньос
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Бургос
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Расинг де Феррол - Бургос
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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2025.02.19 23:41
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