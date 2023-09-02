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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Бургос
Спортинг - Бургос: обзор матча 02 сентября 2023
Спортинг
02.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 4 тур
2 : 1
Завершен
Бургос
20'
Х. Отеро
90+8'
Д. Кейпо
60'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Бургос
ГОЛ! 2:1!
Д. Кейпо
Пас отдал
Ф. Вильяльба
90'
+8
88'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Атьенса
88'
Замена
А. Родригес
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Х. Хассан
82'
Замена
E. Lozano
️️️️
У. Джурджевич
78'
Замена
Г. Росас
️️️️
A. Pascanu
78'
Желтая карточка
Д. Варан
77'
69'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
D. Ojeda
69'
Замена
А. Бермехо
️️️️
R. Navarro
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
65'
Замена
Д. Варан
️️️️
Н. Мартин
65'
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Санчес
23'
Желтая карточка
М. Муньос
ГОЛ! 1:0!
Х. Отеро
Пас отдал
Х. Анхель
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
20
Esteban Lozano
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
Бургос
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
3-2-1-4
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
44
Инсуа
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
5
28
19
Отеро
32
Джурджевич
4-2-2-2
13
Каро
18
8
Сьерра
3
Матос
6
20
Атьенса
22
Муньос
16
Мартин
16
Санчес
14
Ниньо
21
5
2
Росас
2
Росас
5
6
Мартин
40
Варан
40
Варан
6
Мартин
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
32
Джурджевич
20
20
32
Джурджевич
23
Хассан
21
Вильяльба
21
Вильяльба
23
Хассан
21
17
Гонсалес
17
Гонсалес
21
20
Атьенса
10
10
20
Атьенса
14
Ниньо
17
Родригес
17
Родригес
14
Ниньо
6
95
Бермехо
95
Бермехо
6
Остались в запасе
Спортинг
Бургос
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Остались в запасе
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Бургос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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