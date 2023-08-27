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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Спортинг
Расинг де Феррол - Спортинг: обзор матча 27 августа 2023
Расинг де Феррол
27.08.2023, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
52'
Э. Пена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Спортинг
81'
Замена
Г. Росас
️️️️
A. Pascanu
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
69'
63'
Замена
E. Lozano
️️️️
Г. Кампос
63'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Н. Мартин
ГОЛ! 1:0!
Э. Пена
Пас отдал
Х. Берналь
52'
28'
Желтая карточка
У. Джурджевич
Замена
Э. Пена
️️️️
C.
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
22
Chuca
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
6
Начо Мартин
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Esteban Lozano
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
3-3-4
13
5
14
22
22
8
Берналь
7
Висенте
14
Лосада
9
10
Сене
2
Куберо
2-3-1-4
1
Янес
44
Инсуа
44
Пьер
40
Варан
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
28
3
5
32
Джурджевич
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
22
8
Пена
8
Пена
22
5
2
Росас
2
Росас
5
7
Кампос
20
20
7
Кампос
6
Мартин
21
Вильяльба
21
Вильяльба
6
Мартин
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Спортинг
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Enol Coto
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Расинг де Феррол - Спортинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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