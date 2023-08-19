Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леванте - Бургос
Леванте - Бургос: обзор матча 19 августа 2023
Леванте
19.08.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 2 тур
3 : 2
Завершен
Бургос
45+3'
А. Кантеро
45+6'
С. Лосано
60'
М. Булдини
45'
E. D. Espiau Hernandez
71'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Бургос
88'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Муньос
82'
Желтая карточка
М. Муньос
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Булдини
78'
Желтая карточка
С. Поштиго
71'
71'
ГОЛ! 3:2!
К. Санчес
70'
Желтая карточка
E. D. Espiau Hernandez
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
А. Алгобия
68'
68'
Замена
М. Атьенса
️️️️
R. Navarro
Замена
Ó. Clemente
️️️️
С. Лосано
61'
Замена
И. Ромеро
️️️️
А. Кантеро
61'
ГОЛ! 3:1!
М. Булдини
60'
58'
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
58'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Г. Сьерра
ГОЛ! 2:1!
С. Лосано
Пас отдал
А. Алгобия
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
А. Кантеро
Пас отдал
С. Лосано
45'
+3
Желтая карточка
С. Лосано
45'
Желтая карточка
Ж. Фемениас
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
E. D. Espiau Hernandez
Пас отдал
Ф. Ниньо
14'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
Пенальти не реализован!
А. Кантеро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Леванте
1
Андрес
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Бургос
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Фемениас
21
Рубен Везо
21
Поштиго
3
Муньос
16
Валье
20
Рей
27
Алгобия
21
Лосано
21
Кантеро
21
Гарсия
9
Булдини
4-1-1-4
13
Каро
18
8
Сьерра
3
Матос
6
22
Муньос
16
Санчес
4
Эльхесабаль
21
99
14
Ниньо
21
Лосано
10
10
21
Лосано
27
Алгобия
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
27
Алгобия
9
Булдини
99
Гомес
99
Гомес
9
Булдини
21
Кантеро
9
Ромеро
9
Ромеро
21
Кантеро
8
Сьерра
17
Гонсалес
17
Гонсалес
8
Сьерра
22
Муньос
17
Родригес
17
Родригес
22
Муньос
6
20
Атьенса
20
Атьенса
6
21
16
Мартин
16
Мартин
21
Остались в запасе
Леванте
Бургос
1
Андрес
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
Остались в запасе
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леванте - Бургос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Новости команд
Все
Леванте
Бургос
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Леванте» – «Расинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Расинга» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+