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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Тигрес УАНЛ - Монтеррей
Тигрес УАНЛ - Монтеррей: обзор матча 09 августа 2023
Тигрес УАНЛ
09.08.2023, среда, 05:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Монтеррей
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Личные встречи
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Статистика матча Тигрес УАНЛ - Монтеррей
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
1 : 0
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Америка
- : -
29.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Монтеррей
0 : 0
26.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пумас
0 : 2
22.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Монтеррей
3 : 3
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