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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Даллас - Интер Майами
Даллас - Интер Майами: обзор матча 07 августа 2023
Даллас
07.08.2023, понедельник, 04:30
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
4 : 4
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Интер Майами
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Даллас - Интер Майами
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0
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Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
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США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
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1 : 2
02.11.2026
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