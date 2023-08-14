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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Зюйдтироль
Сампдория - Зюйдтироль: обзор матча 14 августа 2023
Сампдория
14.08.2023, понедельник, 19:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Зюйдтироль
17'
М. Лери
45+4'
Д. Казираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Зюйдтироль
ГОЛ!
Н. Мурру
7:5
Пенальти не реализован!
А. Масиелло
ГОЛ!
L. Benedetti
6:5
ГОЛ!
Ф. Тайт
5:5
ГОЛ!
Б. Берешиньски
5:4
ГОЛ!
С. Дави
4:4
ГОЛ!
Р. Виейра
4:3
Пенальти не реализован!
Ф. Депаоли
ГОЛ!
A. Cisco
3:3
ГОЛ!
Э. Педрола
3:2
ГОЛ!
Р. Черво
2:2
ГОЛ!
М. Де Лука
2:1
ГОЛ!
М. Стоппа
1:1
ГОЛ!
A. Cagnano
0:1
102'
Замена
Р. Черво
️️️️
Р. Одогву
Замена
М. Стоппа
️️️️
В. Верре
100'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
М. Лери
91'
71'
Замена
A. Cisco
️️️️
M. Rover
Замена
М. Де Лука
️️️️
А. ла Гумина
71'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Ж. Йепес
71'
46'
Замена
Д. Куомо
️️️️
A. Cagnano
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Казираги
45'
+1
Желтая карточка
M. Rover
Желтая карточка
А. Феррари
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Лери
Пас отдал
В. Верре
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
24
Симоне Дави
ЦП
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
17
Даниэле Казираги
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Зюйдтироль
22
Stefan Alex Dregan
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
4-1-2-1-1
30
Равалья
29
Мурру
25
Феррари
21
23
Депаоли
21
Йепес
80
26
Верре
7
Лери
27
ла Гумина
3-4-3
1
32
5
Масиелло
55
23
22
24
Дави
21
Тайт
90
Одогву
17
Казираги
6
7
Лери
18
Берешиньски
18
Берешиньски
7
Лери
21
Йепес
14
Виейра
14
Виейра
21
Йепес
26
Верре
19
Стоппа
19
Стоппа
26
Верре
27
ла Гумина
9
Де Лука
9
Де Лука
27
ла Гумина
32
14
Куомо
14
Куомо
32
23
26
26
23
90
Одогву
20
Черво
20
Черво
90
Одогву
Остались в запасе
Сампдория
Зюйдтироль
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
22
Stefan Alex Dregan
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Luigi Aquino
ЦЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
55
Симоне Панада
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
Остались в запасе
22
Stefan Alex Dregan
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Сампдория - Зюйдтироль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
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