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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Саутенд Юнайтед - Олдершот
Саутенд Юнайтед - Олдершот: обзор матча 24 февраля 2024
Саутенд Юнайтед
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Олдершот
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Статистика матча Саутенд Юнайтед - Олдершот
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 3
20.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уэртинг
3 : 3
27.10.2026
Саутенд Юнайтед
Олдершот
Англия. Национальная лига, 20 тур
Файлд
0 : 1
28.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 19 тур
Борэм Вуд
4 : 1
25.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 1
14.11.2026
Олдершот
Англия. Национальная лига, 16 тур
Олдершот
1 : 0
31.10.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Олдершот
Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии
2023.05.26 22:40
«Саутенд» расторг контракт с Кэмпбеллом. В твиттере клуб обвинили в расизме
2020.06.30 17:20
2
«Манчестер Юнайтед» подписал вратаря сборной Англии U-20 Бишопа
2020.01.31 19:20
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
2019.01.13 09:16
4
«Манчестер Сити» приобрел 13-летнего защитника «Саутенда»
2017.01.21 06:13
1
Дуэйн «Скала» Джонсон планирует стать владельцем клуба из Англии
2023.05.26 22:40
«Саутенд» расторг контракт с Кэмпбеллом. В твиттере клуб обвинили в расизме
2020.06.30 17:20
2
«Манчестер Юнайтед» подписал вратаря сборной Англии U-20 Бишопа
2020.01.31 19:20
В Англии 17-летний нападающий через 20 минут после выхода на замену забил дебютный гол во взрослом футболе с середины поля
2019.01.13 09:16
4
«Манчестер Сити» приобрел 13-летнего защитника «Саутенда»
2017.01.21 06:13
1
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