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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Мейденхед Юнайтед - Уокинг
Мейденхед Юнайтед - Уокинг: обзор матча 02 сентября 2023
Мейденхед Юнайтед
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Национальная лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Уокинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мейденхед Юнайтед - Уокинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Мейденхед Юнайтед
3 : 0
05.05.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
26.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уилдстон
1 : 1
21.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Мейденхед Юнайтед
2 : 2
18.04.2025
Уокинг
Англия. Национальная лига, 42 тур
Галифакс
0 : 2
12.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Уокинг
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Уокинг
4 : 3
24.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 18 тур
Галифакс
5 : 0
21.11.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Тамуорт
0 : 1
31.10.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 15 тур
Уокинг
1 : 2
27.10.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 14 тур
Сканторп Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Уокинг
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