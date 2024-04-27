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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Хэрроджейт
Солфорд Сити - Хэрроджейт: обзор матча 27 апреля 2024
Солфорд Сити
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
2 : 2
Завершен
Хэрроджейт
5'
C. Hendry
33'
R. Watson
27'
A. Odoh
45+3'
М. Фолдс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Хэрроджейт
Замена
К. Мортон
️️️️
M. Smith
87'
79'
Замена
С. Фоларин
️️️️
A. Odoh
79'
Замена
J. March
️️️️
J. Muldoon
78'
Замена
J. Falkingham
️️️️
С. Дули
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
75'
Замена
Д. Честерс
️️️️
И. Ингрэм
63'
Замена
K. N'Mai
️️️️
J. Luamba
63'
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Фолдс
Пас отдал
G. Thomson
ГОЛ! 2:1!
R. Watson
33'
27'
ГОЛ! 1:1!
A. Odoh
17'
Желтая карточка
Р. МакДональд
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
Л. Гарбатт
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
21
Jezreel Davies
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
4-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
4
Уотт
44
17
14
22
21
3-1-1-1-4
1
14
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
10
22
Дули
7
8
14
18
22
10
10
22
2
Ингрэм
20
Честерс
20
Честерс
2
Ингрэм
17
39
Мортон
39
Мортон
17
44
8
8
44
14
12
Фоларин
12
Фоларин
14
18
9
9
18
22
Дули
44
44
22
Дули
Остались в запасе
Солфорд Сити
Хэрроджейт
1
Joel Torrance
ВР
21
Jezreel Davies
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
21
Jezreel Davies
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Солфорд Сити - Хэрроджейт
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
455
377
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
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