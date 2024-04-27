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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Уолсолл
Уимблдон - Уолсолл: обзор матча 27 апреля 2024
Уимблдон
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
5 : 1
Завершен
Уолсолл
9'
О. Бугиль
34'
О. Бугиль
52'
О. Бугиль
55'
Р. Кертис
62'
М. Фаал (АГ)
25'
И. Хатчинсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Уолсолл
Замена
I. Ogundere
️️️️
К. Балмер
90'
+3
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Kelly (pen.)
90'
+3
81'
Замена
D. Johnson
️️️️
Т. Ноулз
Замена
J. Neufville
️️️️
A. Sasu
81'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
О. Бугиль
80'
70'
Замена
E. Adegboyega
️️️️
P. Farquharson
70'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
70'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Фаал
Замена
Г. Пелл
️️️️
J. Ball
65'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
М. Фаал
62'
59'
Замена
J. Jellis
️️️️
R. Stirk
ГОЛ! 4:1!
Р. Кертис
Пас отдал
О. Бугиль
55'
ГОЛ! 3:1!
О. Бугиль
Пас отдал
К. Балмер
52'
45'
+7
Желтая карточка
М. Фаал
ГОЛ! 2:1!
О. Бугиль
Пас отдал
L. Brown
34'
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Хатчинсон
ГОЛ! 1:0!
О. Бугиль
Пас отдал
L. Brown
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
26
Jack Currie
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Уимблдон
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Уолсолл
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
3-4-3
33
Цанев
26
4
Балмер
6
29
6
11
Кертис
23
Ривс
9
Бугиль
3
10
1-2-5
1
5
Дэниелс
7
Ноулз
21
Хатчинсон
15
6
24
14
8
4
Балмер
33
33
4
Балмер
6
7
Пелл
7
Пелл
6
29
7
7
29
10
11
Гордон
11
Гордон
10
9
Бугиль
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
Бугиль
6
16
16
6
8
22
22
8
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
9
Фаал
10
Гордон
10
Гордон
9
Фаал
7
Ноулз
39
39
7
Ноулз
Остались в запасе
Уимблдон
Уолсолл
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уимблдон - Уолсолл
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
10
Офсайды
4
3
Количество передач
396
369
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
72
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
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2021.09.22 23:41
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