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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Брэдфорд Сити
Уолсолл - Брэдфорд Сити: обзор матча 20 апреля 2024
Уолсолл
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
2 : 3
Завершен
Брэдфорд Сити
7'
R. Stirk
16'
М. Фаал
19'
Э. Кук
40'
Д. Уокер
53'
Д. Уокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Брэдфорд Сити
90'
+5
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Т. Ноулз
90'
+5
89'
Замена
Л. Ричардс
️️️️
T. Wright
82'
Замена
К. Одуор
️️️️
C. Kelly
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
D. Okagbue
79'
Замена
D. Johnson
️️️️
М. Фаал
74'
73'
Замена
A. Gilliead
️️️️
К. Кавана
73'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
B. Pointon
68'
Вторая желтая
Д. Уокер
67'
Желтая карточка
T. Wright
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Д. Гордон
60'
59'
Желтая карточка
Д. Уокер
Замена
Р. Тирни
️️️️
B. Comley
59'
Замена
Т. Ноулз
️️️️
Д. Фоулкс
59'
53'
ГОЛ! 2:3!
Д. Уокер
45'
+1
Желтая карточка
C. Kelly
40'
ГОЛ! 2:2!
Д. Уокер
Пас отдал
Э. Кук
Желтая карточка
T. Allen
32'
19'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кук
Пас отдал
Д. Уокер
ГОЛ! 2:0!
М. Фаал
Пас отдал
J. Smith
16'
ГОЛ! 1:0!
R. Stirk
Пас отдал
И. Хатчинсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
9
Мо Фаал
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Уолсолл
26
Росс Тирни
ЦП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
2-1-1-5
1
5
Дэниелс
26
12
Фоулкс
21
Хатчинсон
15
24
8
14
10
Гордон
1-1-1-5
24
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
39
Кук
17
2
17
23
14
26
Тирни
26
Тирни
14
12
Фоулкс
7
Ноулз
7
Ноулз
12
Фоулкс
9
Фаал
39
39
9
Фаал
26
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
26
10
Гордон
9
Мэтт
9
Мэтт
10
Гордон
17
29
Одуор
29
Одуор
17
23
3
Томкинсон
3
Томкинсон
23
17
12
Ричардс
12
Ричардс
17
10
Кавана
17
17
10
Кавана
Остались в запасе
Уолсолл
Брэдфорд Сити
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Остались в запасе
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Брэдфорд Сити
2
1
4
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
13
14
Офсайды
2
2
Количество передач
347
315
Сейвы
2
6
Точность передач %
69
65
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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