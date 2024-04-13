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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Гримсби Таун
Крю Александра - Гримсби Таун: обзор матча 13 апреля 2024
Крю Александра
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
0 : 3
Завершен
Гримсби Таун
38'
T. Mullarkey
59'
К. Томпсон
90'
Д. Хам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Гримсби Таун
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хам
Пас отдал
D. Wilson
88'
Замена
К. Эйнли
️️️️
J. Obikwu
88'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
83'
Замена
Д. Хам
️️️️
C. Vernam
82'
Замена
H. Clifton
️️️️
K. Green
Замена
К. Агиус
️️️️
А. Роу
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Томпсон
Замена
Ч. Финни
️️️️
Ч. Кирк
55'
Замена
J. Tabiner
️️️️
Д. Остерфилд
54'
45'
Желтая карточка
T. Mullarkey
38'
ГОЛ! 0:1!
T. Mullarkey
Пас отдал
D. Tharme
Желтая карточка
Р. Куни
34'
22'
Замена
D. Wilson
️️️️
Д. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Крю Александра
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
18
Max Woodcock
ЦФ
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
15
Harry Clifton
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Стриек
2
Биллингтон
4
5
Деметриу
3
Адебизи
2
Куни
4
Остерфилд
17
11
Роу
25
Кирк
20
Невитт
3-4-3
1
Иствуд
44
24
5
6
Томпсон
8
25
4
32
Роуз
30
33
25
Кирк
14
Финни
14
Финни
25
Кирк
4
Остерфилд
11
11
4
Остерфилд
11
Роу
20
Агиус
20
Агиус
11
Роу
30
33
Хам
33
Хам
30
4
15
15
4
25
16
Эйнли
16
Эйнли
25
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
32
Роуз
25
25
32
Роуз
Остались в запасе
Крю Александра
Гримсби Таун
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
18
Max Woodcock
ЦФ
Остались в запасе
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Крю Александра - Гримсби Таун
2
1
Всего ударов по воротам
5
21
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
11
9
Офсайды
3
0
Количество передач
348
251
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
57
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
2
18
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
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