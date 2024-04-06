Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Уолсолл
Транмер - Уолсолл: обзор матча 06 апреля 2024
Транмер
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 3
Завершен
Уолсолл
24'
R. Hendry
45+2'
Д. Мэтт
57'
T. Allen
68'
B. Comley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Уолсолл
90'
+3
Желтая карточка
L. Gordon
77'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
Замена
K. Dennis
️️️️
L. O'Connor
73'
68'
ГОЛ! 1:3!
B. Comley
Пас отдал
Д. Фоулкс
66'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
Замена
H. Saunders
️️️️
J. Hawkes
63'
57'
ГОЛ! 1:2!
T. Allen
Желтая карточка
Т. Дэвис
56'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэтт
Пас отдал
Д. Фоулкс
Желтая карточка
L. O'Connor
40'
36'
Желтая карточка
R. Stirk
ГОЛ! 1:0!
R. Hendry
Пас отдал
Р. Аптер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Транмер
29
Conor Robson
ВР
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
3-2-1-5
5
Дэвис
30
18
Норрис
24
21
30
Аптер
1
22
42
18
18
2-1-1-5
1
26
16
12
Фоулкс
21
Хатчинсон
9
Мэтт
24
14
8
15
22
9
9
22
21
32
32
21
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
Остались в запасе
Транмер
Уолсолл
29
Conor Robson
ВР
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Транмер - Уолсолл
2
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
368
293
Сейвы
3
2
Точность передач %
68
65
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Новости команд
Все
Транмер
Уолсолл
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+