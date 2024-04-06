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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Хэрроджейт
Ноттс Каунти - Хэрроджейт: обзор матча 06 апреля 2024
Ноттс Каунти
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
3 : 0
Завершен
Хэрроджейт
45+2'
M. Langstaff (П)
75'
Д. Джонс
89'
J. O'Brien
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Хэрроджейт
Замена
W. Randall
️️️️
S. Austin
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
J. O'Brien
Пас отдал
Д. Кроули
89'
Замена
R. Brindley
️️️️
A. Nemane
88'
Замена
C. Scott
️️️️
M. Langstaff
86'
Желтая карточка
J. O'Brien
80'
79'
Замена
С. Фоларин
️️️️
L. Sutton
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
Пас отдал
Д. Кроули
75'
Замена
J. O'Brien
️️️️
А. Джатта
70'
59'
Замена
D. Abu
️️️️
W. Burrell
58'
Замена
J. Muldoon
️️️️
J. March
Желтая карточка
A. Baldwin
56'
56'
Пенальти не реализован!
G. Thomson
Желтая карточка
K. Cameron
48'
Замена
Д. Джонс
️️️️
L. Macari
46'
45'
+5
Желтая карточка
G. Thomson
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Langstaff
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
8
Sam Austin
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
10
Matty Daly
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
6
Jim O'Brien
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
4-2-1-3
26
15
28
15
4
23
15
Босток
7
Кроули
20
Джатта
9
8
2-1-2-5
1
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
10
17
9
7
8
14
6
23
2
2
23
8
14
14
8
28
10
Джонс
10
Джонс
28
20
Джатта
6
6
20
Джатта
9
20
20
9
6
2
2
6
17
12
Фоларин
12
Фоларин
17
9
18
18
9
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Хэрроджейт
21
Sam Slocombe
ВР
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
14
Джереми Сиви
ПП
22
Стивен Дули
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
22
Стивен Дули
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Ноттс Каунти - Хэрроджейт
3
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
9
11
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
560
352
Сейвы
8
5
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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