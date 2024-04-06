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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Суиндон Таун
Бэрроу - Суиндон Таун: обзор матча 06 апреля 2024
Бэрроу
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
0 : 2
Завершен
Суиндон Таун
35'
У. Коколо
45'
P. Glatzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Суиндон Таун
85'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
А. Дринан
85'
Замена
T. Brewitt
️️️️
Ф. Блэйк-Трейси
Желтая карточка
Э. Ньюби
82'
72'
Замена
Ч. Остин
️️️️
P. Glatzel
Замена
J. Proctor
️️️️
D. Telford
69'
60'
Желтая карточка
У. Коколо
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
58'
58'
Замена
R. Aguiar
️️️️
G. McEachran
Желтая карточка
G. Ray
53'
Желтая карточка
R. Gotts
51'
Замена
T. Warren
️️️️
D. Worrall
46'
Замена
E. Acquah
️️️️
R. Feely
46'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
Б. Уитфилд
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
P. Glatzel
Пас отдал
Д. Кен
43'
Желтая карточка
А. Дринан
35'
ГОЛ! 0:1!
У. Коколо
Пас отдал
G. McEachran
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
23
Аарон Дринан
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
33
Emile Acquah
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
3-2-5
17
Честер
8
22
4
Уайт
34
Уитфилд
28
13
Стоктон
19
27
15
4-2-4
1
2
Годвин-Малифе
20
Блэйк-Трейси
15
21
Коколо
20
16
Кен
10
7
9
23
Дринан
27
21
21
27
22
16
16
22
34
Уитфилд
11
Ньюби
11
Ньюби
34
Уитфилд
28
33
33
28
19
9
9
19
20
20
20
20
20
Блэйк-Трейси
12
12
20
Блэйк-Трейси
9
32
Остин
32
Остин
9
23
Дринан
13
МакКирди
13
МакКирди
23
Дринан
Остались в запасе
Бэрроу
Суиндон Таун
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
13
Conor Brann
ВР
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Бэрроу - Суиндон Таун
3
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
20
Офсайды
4
4
Количество передач
338
436
Сейвы
7
6
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
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2022.01.08 00:50
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