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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
Аккрингтон Стэнли - Крю Александра: обзор матча 06 апреля 2024
Аккрингтон Стэнли
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
0 : 0
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
90'
+1
Желтая карточка
Э. Невитт
88'
Замена
Р. Куни
️️️️
А. Роу
Замена
M. Lowe
️️️️
T. Leigh
86'
Замена
S. Quirk
️️️️
L. Shipley
86'
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
73'
Замена
S. Conneely
️️️️
D. Martin
73'
Желтая карточка
D. Martin
57'
Замена
Д. Притчард
️️️️
Д. Нолан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
3
Lewis Shipley
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Крю Александра
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
18
Max Woodcock
ЦФ
4-5-1
1
Витек
3
16
Габбинс
33
38
16
Вудс
10
24
22
7
Уалли
7
Нолан
4-3-1-2
1
Бут
2
Биллингтон
5
Деметриу
4
3
Адебизи
11
Роу
17
4
Остерфилд
10
Трейси
8
20
Невитт
3
4
4
3
7
Нолан
2
Притчард
2
Притчард
7
Нолан
22
28
28
22
24
11
11
24
7
Уалли
39
39
7
Уалли
11
Роу
2
Куни
2
Куни
11
Роу
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
61
Jack McIntyre
ВР
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
16
Lucas Sant
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Крю Александра
1
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
8
Офсайды
1
5
Количество передач
293
292
Сейвы
2
2
Точность передач %
62
59
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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Аккрингтон Стэнли
Крю Александра
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
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2020.01.28 18:29
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2020.01.28 18:29
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2020.01.28 07:44
21
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2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
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2018.01.08 21:18
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