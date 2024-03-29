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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Крю Александра
Гиллинхэм - Крю Александра: обзор матча 29 марта 2024
Гиллинхэм
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
0 : 0
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Крю Александра
84'
Желтая карточка
Э. Тернс
84'
Замена
C. Long
️️️️
L. Leigh
83'
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
Ш. Трейси
Желтая карточка
М. Эмер
82'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Д. Уильямс
79'
74'
Желтая карточка
Д. Остерфилд
70'
Желтая карточка
Р. Куни
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
68'
Замена
J. Andrews
️️️️
O. Hawkins
67'
67'
Замена
M. Holicek
️️️️
К. Томас
67'
Замена
️️️️
А. Роу
Желтая карточка
Г. Моррис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
3-4-1-2
1
Моррис
23
5
Эмер
3
32
23
10
Уильямс
6
33
Хаттон
5
12
4-3-1-2
1
Бут
2
Куни
4
Тернс
5
Деметриу
3
Адебизи
4
Остерфилд
11
Роу
8
Томас
10
Трейси
20
Невитт
8
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
10
Уильямс
11
Уокер
11
Уокер
10
Уильямс
12
19
19
12
10
Трейси
2
Биллингтон
2
Биллингтон
10
Трейси
8
Томас
17
17
8
Томас
8
9
9
8
Остались в запасе
Гиллинхэм
Крю Александра
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Харви Дэвис
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
25
Чарли Кирк
ЛВ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Гиллинхэм - Крю Александра
2
3
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
12
Офсайды
2
0
Количество передач
319
351
Сейвы
2
2
Точность передач %
61
65
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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2020.06.09 21:24
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2019.01.26 20:00
1
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2019.01.26 20:00
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