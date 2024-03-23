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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Уимблдон
Крю Александра - Уимблдон: обзор матча 23 марта 2024
Крю Александра
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 1
Завершен
Уимблдон
13'
Р. Адебизи
2'
Д. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Уимблдон
Желтая карточка
C. Long
90'
+1
Замена
А. Роу
️️️️
L. Leigh
90'
+1
90'
Замена
I. Ogundere
️️️️
J. Neufville
87'
Желтая карточка
Д. Дэвисон
Желтая карточка
Э. Невитт
85'
Замена
C. Long
️️️️
Ч. Кирк
85'
81'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
Р. Кертис
69'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Kelly (pen.)
68'
Замена
Д. Тилли
️️️️
Д. Гордон
63'
Желтая карточка
J. O'Toole
ГОЛ! 1:1!
Р. Адебизи
Пас отдал
L. Leigh
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гордон
Пас отдал
J. Currie
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
6
James Ball
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
14
Чарли Финни
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
9
Christopher Long
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-2-2-2
1
Бут
3
Адебизи
5
Деметриу
4
4
Тернс
4
Остерфилд
8
Томас
25
Кирк
10
Трейси
8
20
Невитт
3-4-3
1
Басс
5
26
4
Балмер
23
Ривс
6
11
Кертис
7
11
Гордон
3
10
2
Куни
2
Куни
8
11
Роу
11
Роу
8
25
Кирк
9
9
25
Кирк
7
33
33
7
10
29
29
10
11
Гордон
7
Тилли
7
Тилли
11
Гордон
11
Кертис
13
Дэвисон
13
Дэвисон
11
Кертис
Остались в запасе
Крю Александра
Уимблдон
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
33
Никола Цанев
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Крю Александра - Уимблдон
2
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
11
Офсайды
0
1
Количество передач
478
264
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
59
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
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Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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