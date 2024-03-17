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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Моркамб
Солфорд Сити - Моркамб: обзор матча 17 марта 2024
Солфорд Сити
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
3 : 1
Завершен
Моркамб
13'
К. Макленнан
50'
C. Hendry
79'
К. Тилт
61'
T. Vassell (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Моркамб
Желтая карточка
К. Макленнан
86'
ГОЛ! 3:1!
К. Тилт
Пас отдал
Л. Гарбатт
79'
Замена
M. Smith
️️️️
К. Мортон
77'
Замена
J. Luamba
️️️️
C. Hendry
77'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Д. Честерс
74'
Замена
C. McAleny
️️️️
M. Lund
73'
71'
Замена
C. Brown
️️️️
Г. Эдвардс
71'
Замена
J. Larsson
️️️️
Д. Гарнер
65'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
M. Melbourne
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
T. Vassell
ГОЛ! 2:0!
C. Hendry
Пас отдал
К. Тилт
50'
46'
Замена
J. Slew
️️️️
Д. Ивула
34'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 1:0!
К. Макленнан
Пас отдал
R. Watson
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
14
Callum Hendry
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
21
Jezreel Davies
ЦП
22
Junior Luamba
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
18
Jake Taylor
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
2-1-2-1-5
16
Тилт
5
Мариаппа
4
Уотт
20
Честерс
42
11
Макленнан
39
Мортон
21
8
44
14
1-1-2-1-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
27
8
7
Эдвардс
39
Ивула
19
Гарнер
2
14
3
20
Честерс
29
Гарбатт
29
Гарбатт
20
Честерс
14
22
22
14
39
Мортон
17
17
39
Мортон
8
14
14
8
3
33
Тутонда
33
Тутонда
3
19
Гарнер
22
22
19
Гарнер
39
Ивула
11
11
39
Ивула
7
Эдвардс
20
20
7
Эдвардс
Остались в запасе
Солфорд Сити
Моркамб
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
21
Jezreel Davies
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
21
Adam Smith
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
21
Jezreel Davies
ЦП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Солфорд Сити - Моркамб
1
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
8
Офсайды
1
1
Количество передач
344
255
Сейвы
1
4
Точность передач %
62
50
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
12
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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