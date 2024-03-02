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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Хэрроджейт
Суиндон Таун - Хэрроджейт: обзор матча 02 марта 2024
Суиндон Таун
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Хэрроджейт
85'
Ч. Остин
52'
Э. О'Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Хэрроджейт
Желтая карточка
Д. Девой
88'
88'
Замена
J. March
️️️️
A. Odoh
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Z. Elbouzedi
85'
85'
Замена
L. Sutton
️️️️
M. Daly
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
У. Годвин-Малифе
77'
Замена
G. McEachran
️️️️
S. Khan
74'
52'
ГОЛ! 0:1!
Э. О'Коннор
Пас отдал
G. Thomson
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
R. Aguiar
46'
Замена
P. Glatzel
️️️️
Г. МакКирди
46'
45'
+1
Замена
J. Mattock
️️️️
Л. Гибсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
10
Доусон Девой
АП
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Хэрроджейт
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
3-2-1-1-3
1
28
20
Блэйк-Трейси
15
21
Коколо
2
Годвин-Малифе
20
10
Девой
13
МакКирди
23
Дринан
11
2-1-1-1-5
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
10
22
Дули
14
8
7
6
18
28
20
20
28
20
29
29
20
2
Годвин-Малифе
7
7
2
Годвин-Малифе
13
МакКирди
9
9
13
МакКирди
10
17
17
10
30
Гибсон
3
3
30
Гибсон
14
9
9
14
Остались в запасе
Суиндон Таун
Хэрроджейт
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
2
Derrick Abu
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Суиндон Таун - Хэрроджейт
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
5
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
538
337
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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