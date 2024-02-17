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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Бэрроу
Солфорд Сити - Бэрроу: обзор матча 17 февраля 2024
Солфорд Сити
17.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 34 тур
5 : 3
Завершен
Бэрроу
26'
C. Hendry
57'
C. McAleny
67'
C. Hendry
77'
M. Smith
86'
M. Smith
42'
К. Стоктон
47'
T. Warren
90'
К. Стоктон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Бэрроу
90'
ГОЛ! 5:3!
К. Стоктон
Пас отдал
S. Foley
87'
Желтая карточка
D. Worrall
ГОЛ! 5:2!
M. Smith
Пас отдал
Э. Уотт
86'
82'
Замена
D. Campbell
️️️️
Т. Уайт
79'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
E. Acquah
78'
Замена
Э. Ньюби
️️️️
M. Ogungbo
78'
Замена
D. Worrall
️️️️
T. Warren
ГОЛ! 4:2!
M. Smith
Пас отдал
D. John
77'
Замена
M. Lund
️️️️
C. Hendry
75'
70'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
ГОЛ! 3:2!
C. Hendry
Пас отдал
К. Тилт
67'
Замена
Д. Честерс
️️️️
Л. Гарбатт
63'
Желтая карточка
D. John
62'
Замена
K. N'Mai
️️️️
R. Watson
62'
ГОЛ! 2:2!
C. McAleny
Пас отдал
Э. Уотт
57'
Желтая карточка
Э. Уотт
54'
47'
ГОЛ! 1:2!
T. Warren
Пас отдал
R. Gotts
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Стоктон
Пас отдал
E. Acquah
Желтая карточка
J. Luamba
40'
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
J. Luamba
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Бэрроу
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
2-1-2-5
29
Гарбатт
16
Тилт
4
Уотт
3
42
14
21
44
22
14
4-1-5
8
22
3
21
4
Уайт
15
33
6
29
28
44
10
10
44
29
Гарбатт
20
Честерс
20
Честерс
29
Гарбатт
14
8
8
14
33
34
Уитфилд
34
Уитфилд
33
22
16
16
22
3
11
Ньюби
11
Ньюби
3
21
27
27
21
4
Уайт
16
16
4
Уайт
Остались в запасе
Солфорд Сити
Бэрроу
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Коннор Макленнан
ПВ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Солфорд Сити - Бэрроу
3
1
Всего ударов по воротам
28
13
Удары в створ
11
8
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
15
11
Офсайды
2
2
Количество передач
326
193
Сейвы
5
6
Точность передач %
68
56
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
15
6
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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