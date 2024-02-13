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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Уолсолл
Кроули Таун - Уолсолл: обзор матча 13 февраля 2024
Кроули Таун
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Уолсолл
64'
Л. Келли
38'
И. Хатчинсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Уолсолл
81'
Желтая карточка
J. Smith
Замена
M. Olagunju
️️️️
J. Williams
80'
Замена
К. Гордон
️️️️
Н. Царулла
80'
76'
Желтая карточка
И. Хатчинсон
74'
Замена
Р. Тирни
️️️️
J. Earing
70'
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Мэтт
Замена
H. Forster
️️️️
R. Darcy
70'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Kelly
70'
70'
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Гордон
ГОЛ! 1:1!
Л. Келли
Пас отдал
Д. Орси
64'
Замена
J. Roles
️️️️
K. Lolos
61'
Желтая карточка
L. Maguire
45'
44'
Желтая карточка
B. Comley
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Хатчинсон
Желтая карточка
J. Williams
21'
Желтая карточка
Д. Конрой
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
Уолсолл
32
George Barrett
ВР
26
Росс Тирни
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
3-3-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
49
26
4
Келли
19
9
Орси
17
25
Царулла
2-1-2-5
1
5
Дэниелс
26
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
9
Мэтт
6
14
15
10
Гордон
25
Царулла
2
Гордон
2
Гордон
25
Царулла
26
12
12
26
19
28
28
19
17
11
11
17
49
7
7
49
21
26
Тирни
26
Тирни
21
10
Гордон
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
10
Гордон
9
Мэтт
9
Фаал
9
Фаал
9
Мэтт
Остались в запасе
Кроули Таун
Уолсолл
13
Ryan Sandford
ВР
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
32
George Barrett
ВР
15
Арамид Оте
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
32
George Barrett
ВР
15
Арамид Оте
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Кроули Таун - Уолсолл
3
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
517
223
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
60
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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