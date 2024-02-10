Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Ньюпорт Каунти
Уолсолл - Ньюпорт Каунти: обзор матча 10 февраля 2024
Уолсолл
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
0 : 3
Завершен
Ньюпорт Каунти
4'
Б. Моррис
15'
У. Эванс
38'
Г. Чарсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Ньюпорт Каунти
Замена
J. Smith
️️️️
Т. Ноулз
89'
88'
Замена
J. Waite
️️️️
Б. Моррис
Красная карточка
O. Evans
86'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
М. Фаал
82'
79'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
У. Эванс
Замена
Р. Тирни
️️️️
И. Хатчинсон
70'
Замена
А. Оте
️️️️
Д. Гордон
46'
Замена
J. Earing
️️️️
R. Stirk
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
Г. Чарсли
Пас отдал
Д. Кларк
16'
Замена
Г. Чарсли
️️️️
А. Уайлдиг
15'
ГОЛ! 0:2!
У. Эванс
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Моррис
Пас отдал
A. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
3
Adam Lewis
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
21
Jack Earing
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
15
Арамид Оте
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Ньюпорт Каунти
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
2-2-5
26
5
Дэниелс
21
Хатчинсон
7
Ноулз
15
13
10
Гордон
9
Фаал
14
2-1-3-1-4
44
5
Кларк
8
Моррис
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
23
17
47
1
7
Ноулз
1
1
7
Ноулз
8
21
21
8
21
Хатчинсон
26
Тирни
26
Тирни
21
Хатчинсон
10
Гордон
15
Оте
15
Оте
10
Гордон
9
Фаал
9
Мэтт
9
Мэтт
9
Фаал
24
Уайлдиг
7
Чарсли
7
Чарсли
24
Уайлдиг
8
Моррис
11
11
8
Моррис
9
Эванс
31
Джефкотт
31
Джефкотт
9
Эванс
Остались в запасе
Уолсолл
Ньюпорт Каунти
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
27
Льюис Пэйн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Остались в запасе
27
Льюис Пэйн
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Уолсолл - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
0
Нарушения
17
10
Офсайды
3
3
Количество передач
405
273
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
56
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Новости команд
Все
Уолсолл
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+