Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Кроули Таун
Крю Александра - Кроули Таун: обзор матча 10 февраля 2024
Крю Александра
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Кроули Таун
61'
Р. Адебизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Кроули Таун
Желтая карточка
L. Leigh
90'
+4
Желтая карточка
Л. Оффорд
90'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
А. Роу
80'
70'
Замена
J. Kelly
️️️️
H. Forster
70'
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
70'
Замена
L. Leigh
️️️️
M. Holicek
69'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Ш. Трейси
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Адебизи
Пас отдал
Л. Биллингтон
61'
54'
Желтая карточка
C. Addai
Замена
Л. Биллингтон
️️️️
Р. Куни
46'
Желтая карточка
Р. Куни
16'
13'
Желтая карточка
A. Campbell
Желтая карточка
А. Роу
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Крю Александра
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
4
Джош Остерфилд
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Дэвис
4
Тернс
5
Деметриу
6
Оффорд
3
Адебизи
2
Куни
8
Томас
11
Роу
17
10
Трейси
20
Невитт
4-1-5
34
12
Райт
5
5
3
Конрой
4
Келли
9
Орси
25
Царулла
7
17
28
2
Куни
2
Биллингтон
2
Биллингтон
2
Куни
11
Роу
4
Остерфилд
4
Остерфилд
11
Роу
10
Трейси
25
Кирк
25
Кирк
10
Трейси
17
8
8
17
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
28
49
49
28
7
19
19
7
Остались в запасе
Крю Александра
Кроули Таун
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
12
Mustapha Olagunju
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Крю Александра - Кроули Таун
4
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
14
Количество передач
355
339
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Крю Александра
Кроули Таун
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+