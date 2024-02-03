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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Крю Александра
Транмер - Крю Александра: обзор матча 03 февраля 2024
Транмер
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Крю Александра
90'
+3
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
90'
+1
Замена
Ч. Кирк
️️️️
А. Роу
Желтая карточка
Б. Уокер
87'
Замена
R. McAlear
️️️️
Р. Аптер
83'
Замена
J. Hawkes
️️️️
К. Моррис
77'
76'
Желтая карточка
К. Томас
75'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Э. Невитт
74'
Замена
L. Leigh
️️️️
Ш. Трейси
74'
Замена
M. Holicek
️️️️
Л. Биллингтон
Замена
H. Saunders
️️️️
C. Jolley
65'
61'
Желтая карточка
C. Long
47'
Желтая карточка
Э. Невитт
46'
Замена
Х. Дэвис
️️️️
Т. Бут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
4
12
18
23
22
3-2-2-1-2
1
Бут
5
Деметриу
6
Оффорд
2
Биллингтон
4
Тернс
3
Адебизи
8
Томас
11
Роу
10
Трейси
9
20
Невитт
18
Моррис
21
21
18
Моррис
12
32
32
12
30
Аптер
42
42
30
Аптер
1
Бут
1
Дэвис
1
Дэвис
1
Бут
2
Биллингтон
17
17
2
Биллингтон
11
Роу
25
Кирк
25
Кирк
11
Роу
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
20
Невитт
10
Трейси
8
8
10
Трейси
Остались в запасе
Транмер
Крю Александра
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Остались в запасе
2
Райан Куни
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Транмер - Крю Александра
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
17
Офсайды
0
2
Количество передач
321
416
Сейвы
1
0
Точность передач %
61
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Новости команд
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Транмер
Крю Александра
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
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