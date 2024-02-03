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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Ноттс Каунти
Мэнсфилд Таун - Ноттс Каунти: обзор матча 03 февраля 2024
Мэнсфилд Таун
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
8'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Ноттс Каунти
Желтая карточка
H. Boateng
90'
+5
Замена
S. McLaughlin
️️️️
O. Clarke
88'
Замена
H. Boateng
️️️️
W. Swan
87'
87'
Замена
S. Austin
️️️️
С. Робертсон
Желтая карточка
Э. Флинт
86'
Замена
Т. Николс
️️️️
G. Williams
81'
Замена
A. Lewis
️️️️
G. Maris
61'
Желтая карточка
O. Clarke
59'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
50'
ГОЛ! 1:0!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
B. Cargill
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
10
George Maris
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Ноттс Каунти
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
8
25
Рид
2
24
7
Экинс
50
6
3-3-2-3
15
4
32
20
Робертсон
15
Босток
23
10
Джонс
7
Кроули
26
17
МакГолдрик
9
10
18
18
10
24
21
21
24
8
3
3
8
2
7
Николс
7
Николс
2
20
Робертсон
8
8
20
Робертсон
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Ноттс Каунти
15
George Cooper
ЦЗ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Ноттс Каунти
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
6
Офсайды
2
1
Количество передач
327
601
Сейвы
0
6
Точность передач %
68
83
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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