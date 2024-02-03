Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Уолсолл
Гиллинхэм - Уолсолл: обзор матча 03 февраля 2024
Гиллинхэм
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Уолсолл
77'
C. Masterson
62'
И. Хатчинсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Уолсолл
Замена
Э. Надесан
️️️️
O. Hawkins
90'
+5
Желтая карточка
T. Dieng
89'
ГОЛ! 1:1!
C. Masterson
Пас отдал
М. Эмер
77'
77'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Д. Гордон
72'
Замена
R. Stirk
️️️️
J. Earing
67'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
М. Фаал
Замена
Д. Уильямс
️️️️
G. Lapslie
64'
Замена
T. Dieng
️️️️
C. Mahoney
64'
Замена
J. Cabezas
️️️️
Д. Уокер
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Хатчинсон
Желтая карточка
S. Ogie
61'
58'
Желтая карточка
D. Okagbue
Желтая карточка
G. Lapslie
40'
33'
Желтая карточка
Д. Гордон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
14
Brandon Comley
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
3-3-1-3
25
Тернер
5
Эмер
23
2
Мэлони
32
23
6
33
Хаттон
22
11
Уокер
12
2-1-2-5
5
Дэниелс
26
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
13
9
Фаал
10
Гордон
15
6
32
10
Уильямс
10
Уильямс
32
12
24
Надесан
24
Надесан
12
23
5
5
23
11
Уокер
7
7
11
Уокер
10
Гордон
26
Тирни
26
Тирни
10
Гордон
21
8
8
21
9
Фаал
9
Мэтт
9
Мэтт
9
Фаал
Остались в запасе
Гиллинхэм
Уолсолл
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
Главный тренер
Нил Харрис
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Гиллинхэм - Уолсолл
3
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
15
Офсайды
1
0
Количество передач
326
343
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
64
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
9
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Новости команд
Все
Гиллинхэм
Уолсолл
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+