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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Бэрроу
Ноттс Каунти - Бэрроу: обзор матча 27 января 2024
Ноттс Каунти
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Бэрроу
45+1'
A. Nemane
22'
K. Spence
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Бэрроу
80'
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
Желтая карточка
A. Baldwin
79'
78'
Желтая карточка
L. Stephenson
72'
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Campbell
72'
Замена
Т. Уайт
️️️️
S. Foley
Замена
S. Austin
️️️️
С. Робертсон
71'
70'
Желтая карточка
D. Campbell
62'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
К. Стоктон
62'
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
ГОЛ! 1:1!
A. Nemane
Пас отдал
Д. Джонс
45'
+1
24'
Желтая карточка
S. Foley
22'
ГОЛ! 0:1!
K. Spence
20'
Желтая карточка
G. Ray
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
4
Том Уайт
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
3-3-2-3
2
4
15
23
15
Босток
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
26
9
17
МакГолдрик
2-2-1-5
17
Честер
8
27
16
11
Ньюби
19
15
6
16
13
Стоктон
20
Робертсон
8
8
20
Робертсон
16
22
22
16
16
4
Уайт
4
Уайт
16
13
Стоктон
34
Уитфилд
34
Уитфилд
13
Стоктон
27
27
27
27
19
33
33
19
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Бэрроу
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
12
Josh Lillis
ВР
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Jaden Warner
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
28
R. Feely
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Ноттс Каунти - Бэрроу
1
4
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
8
Нарушения
9
11
Офсайды
0
5
Количество передач
796
195
Сейвы
2
0
Точность передач %
93
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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2018.02.07 00:56
2
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2018.01.27 19:52
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2024.09.24 23:43
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