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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Аккрингтон Стэнли
Уолсолл - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 27 февраля 2024
Уолсолл
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
60'
D. Okagbue
85'
E. Adegboyega
56'
Д. Нолан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
М. Фаал
90'
+7
Желтая карточка
L. Gordon
90'
+6
90'
+1
Замена
O. Patrick
️️️️
C. O'Brien
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
Д. Мэтт
90'
Замена
Р. Тирни
️️️️
J. Earing
89'
87'
Желтая карточка
Д. Нолан
ГОЛ! 2:1!
E. Adegboyega
Пас отдал
М. Фаал
85'
73'
Замена
L. Adekoya
️️️️
J. Bickerstaff
Замена
М. Фаал
️️️️
Д. Гордон
64'
ГОЛ! 1:1!
D. Okagbue
Пас отдал
И. Хатчинсон
60'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Нолан
22'
Желтая карточка
D. Martin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
David Okagbue
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
4
Kelvin Mellor
(К)
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
26
Росс Тирни
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
2-1-2-5
1
16
26
21
21
Хатчинсон
7
Ноулз
9
Мэтт
14
15
10
Гордон
24
3-4-1-2
1
Витек
38
16
Габбинс
3
16
Вудс
99
24
22
7
Нолан
11
4
21
26
Тирни
26
Тирни
21
10
Гордон
9
Фаал
9
Фаал
10
Гордон
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
38
20
20
38
11
26
26
11
Остались в запасе
Уолсолл
Аккрингтон Стэнли
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
7
Joe Riley
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Уолсолл - Аккрингтон Стэнли
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
6
17
Офсайды
1
1
Количество передач
271
341
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
71
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
10
5
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
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2020.01.28 07:44
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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