Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
Стокпорт Каунти - Мэнсфилд Таун: обзор матча 01 января 2024
Стокпорт Каунти
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Мэнсфилд Таун
49'
G. Maris
90+12'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
90'
+12
ГОЛ! 0:2!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
O. Clarke
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
R. Croasdale
82'
79'
Замена
S. Quinn
️️️️
A. Lewis
78'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
G. Maris
78'
Замена
G. Williams
️️️️
S. McLaughlin
77'
Желтая карточка
Л. Рид
68'
Желтая карточка
S. McLaughlin
49'
ГОЛ! 0:1!
G. Maris
Пас отдал
O. Clarke
Желтая карточка
О. Бэйли
42'
30'
Замена
Л. Рид
️️️️
К. Джонсон
20'
Замена
Л. Экинс
️️️️
Р. Оутс
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
E. Pye
9'
5'
Желтая карточка
O. Clarke
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Мэнсфилд Таун
25
Луис Рид
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-1-1-5
3
Турай
5
4
8
Кэмпс
27
Бэйли
18
1
19
Вуттон
41
Мэдден
2
3-1-1-5
22
Джонсон
18
44
Флинт
5
Брант
8
18
Оутс
6
9
10
3
5
2
Ричардсон
2
Ричардсон
5
18
25
Пауэлл
25
Пауэлл
18
22
Джонсон
25
Рид
25
Рид
22
Джонсон
3
2
2
3
10
50
50
10
18
16
16
18
18
Оутс
7
Экинс
7
Экинс
18
Оутс
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Мэнсфилд Таун
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
37
Scott Flinders
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Стокпорт Каунти - Мэнсфилд Таун
1
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
452
277
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
62
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Стокпорт Каунти
Мэнсфилд Таун
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+