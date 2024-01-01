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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Уолсолл
Гримсби Таун - Уолсолл: обзор матча 01 января 2024
Гримсби Таун
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
1 : 6
Завершен
Уолсолл
29'
Д. Роуз
38'
Д. Джеймс-Тейлор
43'
И. Хатчинсон
50'
J. Earing
55'
И. Хатчинсон (П)
66'
P. Farquharson
90+5'
D. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Уолсолл
90'
+5
ГОЛ! 1:6!
D. Johnson
Пас отдал
И. Хатчинсон
90'
+1
Замена
R. Maher
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
Замена
C. Vernam
️️️️
A. Eisa
79'
Замена
O. Khan
️️️️
Д. Эндрюс
79'
Замена
A. Braithwaite
️️️️
K. Green
72'
71'
Желтая карточка
T. Allen
66'
ГОЛ! 1:5!
P. Farquharson
Пас отдал
T. Allen
60'
Замена
T. Allen
️️️️
J. Earing
55'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
И. Хатчинсон
Замена
А. Хант
️️️️
K. Conteh
55'
50'
ГОЛ! 1:3!
J. Earing
Пас отдал
D. Johnson
43'
ГОЛ! 1:2!
И. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Джеймс-Тейлор
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джеймс-Тейлор
Пас отдал
J. Earing
33'
Замена
D. Johnson
️️️️
F. Draper
ГОЛ! 1:0!
Д. Роуз
Пас отдал
K. Green
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
6
Luke Waterfall
(К)
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
8
Алекс Хант
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
16
Ronan Maher
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
3-4-4
44
31
3
Дрисколл-Гленнон
15
6
Эндрюс
4
22
7
32
Роуз
6
1
2-1-2-5
1
26
5
Дэниелс
21
7
Ноулз
21
Хатчинсон
15
18
Джеймс-Тейлор
34
14
6
4
34
34
4
22
8
Хант
8
Хант
22
7
30
30
7
6
Эндрюс
33
33
6
Эндрюс
18
Джеймс-Тейлор
16
16
18
Джеймс-Тейлор
21
24
24
21
34
39
39
34
Остались в запасе
Гримсби Таун
Уолсолл
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
13
Owen Evans
ЦФ
5
Rollin Menayese
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Гримсби Таун - Уолсолл
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
7
Нарушения
12
14
Офсайды
3
2
Количество передач
464
235
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
61
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
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