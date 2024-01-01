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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Брэдфорд Сити
Крю Александра - Брэдфорд Сити: обзор матча 01 января 2024
Крю Александра
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Брэдфорд Сити
13'
C. Long (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Брэдфорд Сити
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
B. Halliday
Желтая карточка
М. Деметриу
87'
Замена
Р. Куни
️️️️
Ш. Трейси
84'
Желтая карточка
Л. Биллингтон
77'
75'
Замена
V. Oliver
️️️️
A. Gilliead
75'
Замена
B. Pointon
️️️️
Л. Райдхэлг
Желтая карточка
Т. Бут
69'
61'
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Т. Смит
Замена
Э. Невитт
️️️️
C. Long
60'
Желтая карточка
А. Роу
39'
38'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Long
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
34
Льюис Нолан
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бут
5
Деметриу
6
Оффорд
6
3
Адебизи
2
Биллингтон
11
Роу
10
Уайт
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
9
3-1-5
21
Льюис
29
Одуор
3
Томкинсон
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
29
Смит
17
2
17
39
Кук
10
Трейси
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
9
20
Невитт
20
Невитт
9
29
Смит
27
27
29
Смит
17
11
11
17
3
Райдхэлг
23
23
3
Райдхэлг
Остались в запасе
Крю Александра
Брэдфорд Сити
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
34
Льюис Нолан
ЦП
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Крю Александра - Брэдфорд Сити
5
2
Всего ударов по воротам
4
15
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
17
Офсайды
1
4
Количество передач
308
388
Сейвы
4
0
Точность передач %
52
61
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
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