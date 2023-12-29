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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Моркамб
Ноттс Каунти - Моркамб: обзор матча 29 декабря 2023
Ноттс Каунти
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Моркамб
10'
M. Langstaff (П)
13'
M. Langstaff
24'
Д. Кроули
36'
M. Langstaff
46'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Моркамб
Замена
C. Rawlinson
️️️️
Д. Гослинг
81'
Замена
L. Macari
️️️️
R. Brindley
81'
80'
Замена
К. Смит
️️️️
J. Slew
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
S. Austin
74'
66'
Желтая карточка
J. Joshua Mckiernan
Замена
J. O'Brien
️️️️
M. Langstaff
64'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Босток
64'
ГОЛ! 5:0!
M. Langstaff
46'
46'
Замена
M. Mellon
️️️️
Э. Кинг
46'
Замена
F. Rawson
️️️️
J. Connolly
38'
Желтая карточка
J. Taylor
ГОЛ! 4:0!
M. Langstaff
Пас отдал
R. Brindley
36'
30'
Замена
J. Taylor
️️️️
Т. Блоксхэм
29'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
J. Davenport
ГОЛ! 3:0!
Д. Кроули
Пас отдал
K. Cameron
24'
Желтая карточка
R. Brindley
17'
ГОЛ! 2:0!
M. Langstaff
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Langstaff
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
4
James Connolly
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
34
Эли Кинг
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Ноттс Каунти
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
28
Michael Mellon
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
3-2-2-4
2
15
4
15
Босток
23
7
Кроули
10
Джонс
26
9
17
МакГолдрик
8
3-2-5
21
4
Бедо
4
33
Тутонда
19
34
Кинг
11
2
14
Блоксхэм
28
3
Мейор
8
13
13
8
2
28
28
2
Гослинг
5
5
Гослинг
15
Босток
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Босток
9
6
6
9
19
24
Сонго'о
24
Сонго'о
19
34
Кинг
28
28
34
Кинг
14
Блоксхэм
18
18
14
Блоксхэм
11
17
Смит
17
Смит
11
4
5
5
4
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Моркамб
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
26
George Pedley
ВР
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
3
Max Melbourne
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Ноттс Каунти - Моркамб
1
2
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
7
8
Количество передач
856
264
Сейвы
2
2
Точность передач %
94
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
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2018.02.07 00:56
2
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2022.01.09 18:51
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2020.09.24 07:24
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