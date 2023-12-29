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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Крю Александра
Ньюпорт Каунти - Крю Александра: обзор матча 29 декабря 2023
Ньюпорт Каунти
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
64'
У. Эванс
48'
C. Long
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Крю Александра
Замена
N. Wood
️️️️
Б. Моррис
90'
+4
84'
Замена
Э. Невитт
️️️️
А. Роу
77'
Замена
Р. Куни
️️️️
Д. Уайт
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
64'
64'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
C. Long
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
63'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Д. Кларк
63'
48'
ГОЛ! 0:1!
C. Long
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
27
Льюис Пэйн
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
9
Christopher Long
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
27
Пэйн
7
Чарсли
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
47
17
23
3-2-1-1-2
1
Бут
5
Деметриу
4
2
Биллингтон
6
Оффорд
3
Адебизи
11
Роу
10
Уайт
19
Бейкер-Ричардсон
9
5
Кларк
33
33
5
Кларк
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
8
Моррис
7
7
8
Моррис
10
Уайт
2
Куни
2
Куни
10
Уайт
9
10
Трейси
10
Трейси
9
11
Роу
20
Невитт
20
Невитт
11
Роу
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Крю Александра
29
Nelson Sanca
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Крю Александра
1
Всего ударов по воротам
19
22
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
6
Офсайды
2
0
Количество передач
370
395
Сейвы
4
2
Точность передач %
61
64
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
9
8
Удары из пределов штрафной
11
16
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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