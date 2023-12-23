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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Уолсолл
Аккрингтон Стэнли - Уолсолл: обзор матча 23 декабря 2023
Аккрингтон Стэнли
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Уолсолл
9'
T. Leigh
57'
Д. Притчард
45+4'
F. Draper (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Уолсолл
Замена
L. Trickett
️️️️
Д. Нолан
90'
+5
Замена
L. Adekoya
️️️️
T. Leigh
88'
Замена
Ш. Уалли
️️️️
Д. Притчард
79'
70'
Замена
J. Earing
️️️️
D. Okagbue
61'
Замена
И. Хатчинсон
️️️️
R. Stirk
61'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Мэтт
ГОЛ! 2:1!
Д. Притчард
57'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
F. Draper
Желтая карточка
Б. Вудс
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
T. Leigh
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
2
Джо Притчард
(К)
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
7
Том Ноулз
ПВ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
13
Owen Evans
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
4-4-1-1
1
Уолш
38
16
Габбинс
3
33
22
24
2
Притчард
16
Вудс
7
Нолан
39
3-1-5
1
26
5
Дэниелс
6
МакЭнти
7
Ноулз
34
6
15
14
8
2
Притчард
7
Уалли
7
Уалли
2
Притчард
24
26
26
24
7
Нолан
27
27
7
Нолан
26
21
21
26
8
21
Хатчинсон
21
Хатчинсон
8
9
Мэтт
39
39
9
Мэтт
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Уолсолл
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Уолсолл
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
9
7
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
306
297
Сейвы
0
4
Точность передач %
62
60
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
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Аккрингтон Стэнли
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
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2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
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2020.01.28 07:44
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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