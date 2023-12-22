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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Гиллинхэм
Форест Грин - Гиллинхэм: обзор матча 22 декабря 2023
Форест Грин
22.12.2023, пятница, 22:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Гиллинхэм
Желтая карточка
A. Bendle
90'
+5
86'
Желтая карточка
Э. Надесан
Замена
A. Bendle
️️️️
Ч. МакКэн
85'
84'
Замена
Ч. Александер
️️️️
Р. МакКензи
Замена
Р. Браун
️️️️
К. Джонс
78'
Замена
D. Bernard
️️️️
Ф. Дабо
65'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
M. Stevens
65'
59'
Замена
Э. Надесан
️️️️
G. Lapslie
59'
Замена
Т. Николс
️️️️
М. Бонн
Желтая карточка
Л. Дэниэльс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
10
Рис Браун
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Чейе Александер
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
2-1-2-5
12
Дэниэльс
5
Иннис
25
Дабо
8
МакКэн
16
28
Джонс
14
15
3
7
39
Мортон
4-4-2
25
Тернер
14
МакКензи
5
Эмер
2
Мэлони
23
6
23
17
32
5
9
Бонн
25
Дабо
3
3
25
Дабо
8
МакКэн
20
20
8
МакКэн
28
Джонс
10
Браун
10
Браун
28
Джонс
14
14
Омотойе
14
Омотойе
14
14
МакКензи
2
Александер
2
Александер
14
МакКензи
32
24
Надесан
24
Надесан
32
9
Бонн
7
Николс
7
Николс
9
Бонн
Остались в запасе
Форест Грин
Гиллинхэм
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
1
Гленн Моррис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Форест Грин - Гиллинхэм
2
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
9
Офсайды
1
2
Количество передач
308
453
Сейвы
3
4
Точность передач %
58
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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Форест Грин
Гиллинхэм
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
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