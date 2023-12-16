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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Транмер
Уолсолл - Транмер: обзор матча 16 декабря 2023
Уолсолл
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Транмер
64'
Д. Мэтт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Транмер
87'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
87'
Замена
Д. Норрис
️️️️
C. Wood
Желтая карточка
Д. Мэтт
83'
81'
Замена
R. McAlear
️️️️
Б. Уокер
76'
Замена
H. Saunders
️️️️
K. Dennis
Желтая карточка
B. Comley
73'
Желтая карточка
О. МакЭнти
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
Д. Дэниелс
64'
Желтая карточка
Д. Дэниелс
50'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
И. Хатчинсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
6
Ойсин МакЭнти
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
14
Brandon Comley
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уолсолл
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Транмер
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
3-2-5
1
26
5
Дэниелс
6
МакЭнти
21
Хатчинсон
7
Ноулз
6
34
8
15
14
2-1-1-2-5
30
21
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
1
9
18
23
22
21
Хатчинсон
9
Мэтт
9
Мэтт
21
Хатчинсон
23
18
Норрис
18
Норрис
23
30
Аптер
21
21
30
Аптер
4
Уокер
42
42
4
Уокер
9
32
32
9
Остались в запасе
Уолсолл
Транмер
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
12
Джо Фоулкс
ПАЗ
24
Harry Williams
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Уолсолл - Транмер
4
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
3
5
Офсайды
1
1
Количество передач
198
143
Сейвы
2
0
Точность передач %
73
63
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
0
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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Транмер
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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