Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Бэрроу
Суиндон Таун - Бэрроу: обзор матча 16 декабря 2023
Суиндон Таун
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Бэрроу
34'
K. Spence
58'
S. Foley
73'
Д. Честер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Бэрроу
84'
Замена
R. Feely
️️️️
D. Worrall
84'
Замена
D. Campbell
️️️️
Т. Уайт
84'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
E. Acquah
83'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Замена
A. Dworzak
️️️️
J. Young
80'
Замена
B. Genesini
️️️️
G. McEachran
74'
74'
Замена
R. Gotts
️️️️
S. Foley
73'
ГОЛ! 0:3!
Д. Честер
Пас отдал
Э. Ньюби
Желтая карточка
L. Kinsella
65'
62'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
D. Telford
58'
ГОЛ! 0:2!
S. Foley
Пас отдал
D. Worrall
34'
ГОЛ! 0:1!
K. Spence
Пас отдал
D. Worrall
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
10
Дэн Кемп
ПВ
4
Liam Kinsella
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
27
David Worrall
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
37
Harvey Fox
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
49
Liam Hutt
ЦП
43
George Alston
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
4-1-2-3
1
Махони
21
Коколо
31
28
2
Годвин-Малифе
20
33
Хаттон
10
Кемп
20
32
Остин
4
2-2-1-5
17
Честер
8
16
4
Уайт
11
Ньюби
6
33
19
29
15
20
14
14
20
20
26
26
20
16
22
22
16
33
34
Уитфилд
34
Уитфилд
33
27
28
28
27
4
Уайт
16
16
4
Уайт
19
19
Гарнер
19
Гарнер
19
Остались в запасе
Суиндон Таун
Бэрроу
12
Льюис Уорд
ВР
37
Harvey Fox
ЦЗ
49
Liam Hutt
ЦП
43
George Alston
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
37
Harvey Fox
ЦЗ
49
Liam Hutt
ЦП
43
George Alston
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Суиндон Таун - Бэрроу
1
1
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
7
Офсайды
2
0
Количество передач
190
108
Точность передач %
82
67
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
0
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Новости команд
Все
Суиндон Таун
Бэрроу
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+