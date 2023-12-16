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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Ноттс Каунти
Хэрроджейт - Ноттс Каунти: обзор матча 16 декабря 2023
Хэрроджейт
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
7'
G. Thomson
32'
A. Odoh
68'
M. Daly
67'
Д. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Ноттс Каунти
Замена
J. March
️️️️
A. Odoh
86'
Замена
Д. Сиви
️️️️
J. Muldoon
85'
Замена
W. Burrell
️️️️
К. Рэмси
85'
Замена
J. Falkingham
️️️️
С. Дули
81'
ГОЛ! 3:1!
M. Daly
68'
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джонс
Желтая карточка
К. Рэмси
65'
60'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
Д. Босток
57'
Желтая карточка
A. Baldwin
54'
Желтая карточка
A. Chicksen
51'
Желтая карточка
J. O'Brien
ГОЛ! 2:0!
A. Odoh
32'
ГОЛ! 1:0!
G. Thomson
Пас отдал
M. Daly
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
2
Кейн Рэмси
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Ноттс Каунти
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
2-1-2-1-4
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
10
2
Рэмси
22
Дули
18
8
7
14
3-2-2-4
2
15
15
15
Босток
23
10
Джонс
7
Кроули
9
8
6
26
18
14
Сиви
14
Сиви
18
14
9
9
14
2
Рэмси
6
6
2
Рэмси
22
Дули
44
44
22
Дули
15
Босток
13
13
15
Босток
Остались в запасе
Хэрроджейт
Ноттс Каунти
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
17
Levi Sutton
ЦП
33
Emmanuel Ilesanmi
ЦФ
Остались в запасе
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Хэрроджейт - Ноттс Каунти
1
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
1
Нарушения
3
3
Офсайды
1
0
Количество передач
123
335
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
5
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Ноттс Каунти
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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