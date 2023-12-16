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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Аккрингтон Стэнли
Крю Александра - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 16 декабря 2023
Крю Александра
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
3 : 3
Завершен
Аккрингтон Стэнли
4'
А. Роу
29'
М. Деметриу
90+8'
Э. Невитт
6'
Д. Нолан
87'
Б. Вудс
90+6'
J. Woods
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Аккрингтон Стэнли
ГОЛ! 3:3!
Э. Невитт
90'
+8
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
J. Woods
87'
ГОЛ! 2:2!
Б. Вудс
Пас отдал
M. Lowe
Замена
Р. Куни
️️️️
Ш. Трейси
82'
Красная карточка
Л. Оффорд
80'
71'
Желтая карточка
D. Martin
69'
Замена
A. Pickles
️️️️
Д. Притчард
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Л. Биллингтон
62'
60'
Замена
D. Martin
️️️️
S. Conneely
Желтая карточка
К. Томас
51'
Желтая карточка
Ш. Трейси
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Деметриу
Пас отдал
Р. Адебизи
29'
6'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нолан
Пас отдал
Д. Притчард
ГОЛ! 1:0!
А. Роу
Пас отдал
Д. Уайт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
8
Конор Томас
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Rosaire Longelo
ЦП
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
11
Matt Lowe
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
22
Dan Martin
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дэвис
5
Деметриу
6
2
Биллингтон
3
Адебизи
6
Оффорд
8
Томас
11
Роу
10
Уайт
10
Трейси
20
Невитт
3-4-1-2
1
Уолш
33
16
Габбинс
3
2
Притчард
16
Вудс
28
10
7
Нолан
39
11
10
Трейси
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
2
Биллингтон
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
2
Биллингтон
28
22
22
28
2
Притчард
15
15
2
Притчард
Остались в запасе
Крю Александра
Аккрингтон Стэнли
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
35
Натан Робинсон
ЦЗ
29
Zak Down
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
27
Lewis Trickett
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Крю Александра - Аккрингтон Стэнли
2
1
1
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
3
5
Офсайды
2
1
Количество передач
178
133
Точность передач %
67
59
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
5
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
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