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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Стокпорт Каунти
Моркамб - Стокпорт Каунти: обзор матча 09 декабря 2023
Моркамб
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Моркамб - Стокпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
1
2
Офсайды
0
1
Количество передач
107
313
Сейвы
3
1
Точность передач %
43
81
Удары мимо ворот
1
0
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
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