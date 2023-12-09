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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Крю Александра
Гримсби Таун - Крю Александра: обзор матча 09 декабря 2023
Гримсби Таун
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Гримсби Таун - Крю Александра
1
3
Всего ударов по воротам
8
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
3
4
Офсайды
3
1
Количество передач
231
131
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
59
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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