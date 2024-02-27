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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Рексхэм
Форест Грин - Рексхэм: обзор матча 27 февраля 2024
Форест Грин
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рексхэм
3'
E. Osadebe
90+3'
П. Маллин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Рексхэм
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Маллин
Желтая карточка
J. Robson
90'
+2
73'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
L. Young
73'
Замена
O. Palmer
️️️️
С. Флетчер
72'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
Замена
Т. Омотойе
️️️️
K. McAllister
71'
63'
Замена
B. Tozer
️️️️
E. O'Connell
Замена
D. Bernard
️️️️
A. Gorrin
61'
60'
Замена
J. Davies
️️️️
A. Hayden
ГОЛ! 1:0!
E. Osadebe
Пас отдал
К. Доидж
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
6
Aaron Hayden
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
19
Sean Robertson
ЦП
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
2-1-2-5
21
2
Томпсон
36
Кио
8
МакКэн
6
16
3
21
7
27
Доидж
15
3-3-4
13
Оконкво
19
6
4
16
МакКлин
7
Кэннон
6
18
26
Флетчер
10
Маллин
6
21
3
3
21
7
14
Омотойе
14
Омотойе
7
6
15
15
6
19
8
8
19
6
4
4
6
26
Флетчер
28
28
26
Флетчер
6
7
Мэрриот
7
Мэрриот
6
Остались в запасе
Форест Грин
Рексхэм
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
37
Натан Холланд
ЛВ
Главный тренер
Трой Дини
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
19
Sean Robertson
ЦП
37
Натан Холланд
ЛВ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Форест Грин - Рексхэм
1
Всего ударов по воротам
6
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
7
Офсайды
2
0
Количество передач
241
684
Сейвы
5
1
Точность передач %
58
86
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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