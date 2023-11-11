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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Форест Грин
Транмер - Форест Грин: обзор матча 11 ноября 2023
Транмер
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Форест Грин
8'
Т. Омотойе (АГ)
47'
K. Dennis
71'
Р. Аптер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Форест Грин
90'
+7
Желтая карточка
Д. Джонсон
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
90'
+4
88'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
J. Moore-Taylor
88'
Замена
O. Sully
️️️️
Т. Дини
Замена
К. Моррис
️️️️
Б. Уокер
81'
76'
Замена
S. Robertson
️️️️
J. Maddox
76'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
Т. Омотойе
Замена
H. Saunders
️️️️
L. Norris
75'
ГОЛ! 3:0!
Р. Аптер
71'
Желтая карточка
R. Hendry
54'
54'
Замена
Ч. МакКэн
️️️️
К. Джонс
52'
Вторая желтая
D. Bernard
ГОЛ! 2:0!
K. Dennis
Пас отдал
C. Jennings
47'
45'
+4
Желтая карточка
Т. Дини
32'
Желтая карточка
D. Bernard
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Омотойе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
4
Брэд Уокер
ЦП
18
Luke Norris
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Форест Грин
1
James Belshaw
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Транмер
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Кирон Моррис
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
19
Sean Robertson
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
20
Alfie Bendle
ЦП
1-2-5
5
Дэвис
24
4
Уокер
30
Аптер
22
4
23
18
3-2-5
1
25
Дабо
3
2
Уэлч
16
28
Джонс
18
14
Омотойе
15
3
14
Дини
4
Уокер
18
Моррис
18
Моррис
4
Уокер
30
Аптер
32
32
30
Аптер
18
32
32
18
15
4
Джонсон
4
Джонсон
15
28
Джонс
8
МакКэн
8
МакКэн
28
Джонс
18
19
19
18
14
Омотойе
21
Йенкс
21
Йенкс
14
Омотойе
Остались в запасе
Транмер
Форест Грин
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josef Yarney
ЦЗ
36
Dan Pike
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
20
Alfie Bendle
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Транмер - Форест Грин
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
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Транмер
Форест Грин
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
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